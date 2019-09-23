الزيانى وجوتيريش يبحثان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال اجتماع الزياني وجوتيريش، الأحد، على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



كما بحث الجانبان الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية لتسوية الصراعات والأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدولي.



وتناول الاجتماع علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة وفق مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.



وأكد الزياني خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة تجاه معالجة التحديات التي تواجه العالم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.



وأدان أمين عام مجلس التعاون الخليجي حادث الاعتداء الجبان على المعامل النفطية في المملكة العربية السعودية.



وشدد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على حماية حرية الملاحة والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي؛ نظرًا لأهميتها البالغة للاقتصاد العالمي.