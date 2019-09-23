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رياضة

هيريرا: نيمار يستحق الكرة الذهبية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:32 ص
جريدة الدستور
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رشح أندير هيريرا لاعب وسط باريس سان جيرمان زميله نيمار جونيور مهاجم الفريق للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال هيريرا عبر صحيفة ليكيب الفرنسية: "سعيد باللعب بجوار نيمار، فهو لاعب رائع، يمكنه الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم أو خلال عام أو عامين إذا استمر بنفس الأداء".

وأضاف اللاعب الإسباني: "لن أتحدث عن موقف نيمار في سوق الانتقالات لأنه مستمر معنا في الفريق، ولكن مواجهة أولمبيك ليون في ملعبه (اليوم) كانت مهمة صعبة للغاية، ولكن في وجود لاعب مثل نيمار أو مبابي أو دي ماريا تصبح الأمور أسهل".

ورفض أندير هيريرا التسليم بأن فريقه حسم لقب الدوري لصالحه بعدما رفع الفارق مع أولمبيك ليون إلى 7 نقاط، قائلا: "لم يمر من المسابقة سوى 6 جولات فقط، كما أن هناك أندية أخرى تتنافس مثل رين وآنجيه وأولمبيك مارسيليا، لذا لابد من احترام كل المنافسين".

ويتصدر بي إس جي جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يقبع ليون في المركز التاسع برصيد 8 نقاط، وذلك بعدما حسم نيمار الفوز للباريسيين (1-0) في مباراتهما الأحد بالدقيقة 87.

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