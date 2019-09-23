توخيل: نيمار لم يقدم 100% من مستواه

يطمع توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، في أداء أفضل من مهاجمه البرازيلي نيمار جونيور، رغم تسجيله لهدفي الفوز على ستراسبورج وليون (1-0)، في آخر مباراتين بالدوري الفرنسي.



وقال توخيل، عقب فوز بي إس جي على ليون، الأحد، في قمة الجولة السادسة: "نيمار لديه الأفضل، إنها مباراته الثانية أو الثالثة في آخر 4 أشهر، لم يقدم 100% من مستواه".



وأضاف المدرب الألماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نيمار لا سقف له، لديه المزيد وسيقدم الأفضل، سينجح في استعادة مستواه بمرور المباريات وتسجيل مثل هذه الأهداف الحاسمة، التي تعد وظيفته وستساعده كثيرا".



وواصل: "نيمار حاسم دائما، إنه مندمج مع الفريق بنسبة 100%، والابتسامة لا تفارقه.. يؤدي التدريبات بكل جدية مع زملائه".



وبرر مدرب سان جيرمان وضع اللاعب الإيطالي، ماركو فيراتي، على مقاعد البدلاء أمام ليون، موضحا: "لقد تعرض لكدمة خلال مباراة ريال مدريد، في نفس موضع الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الإيطالي، لذا لم يستكمل التدريبات أمس السبت، ولم نكن بحاجة للمخاطرة به".



وعن انتصار اليوم، قال توخيل: "لقد سيطرنا على اللقاء تماما بعد مرور 25 دقيقة، واجهنا فريقا يلعب في دوري الأبطال، وقرر اللجوء للدفاع المتكتل، وهو ما يستلزم الصبر وألا نفقد الكرة بسهولة".



وأتم بقوله: "لقد ضغطنا ليون في منتصف ملعبه، لإجباره على ارتكاب الأخطاء، وسجلنا الهدف في الدقائق الأخيرة، لكنه فوز مستحق وأنا سعيد للغاية".