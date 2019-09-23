إيكاردى ينفى خلافه مع ميسى بسبب واندا نارا

نفى الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان الجديد، أن يكون للقائد ليونيل ميسي تأثير على غيابه عن تشكيلة الأرجنتين أو عدم تألقه اللافت، مؤكدًا أن علاقته مع قائد برشلونة على ما يرام.



ونفى إيكاردي مهاجم إنتر ميلان السابق، أن تكون لزوجته ومديرة أعماله واندا نارا أي دور في خلافه الطويل مع ميسي، رغم ما يتردد من شائعات بشأن وجود دور لنارا في سوء علاقة المهاجمين.



ولا يوجد أي سر في أن ميسي صديق شخصي لماكسي لوبيز الزوج السابق لواندا التي تركته من أجل الزواج من إيكاردي، وهو الأمر الذي تسبب في جفاء بين مهاجم سان جيرمان الجديد وقائد برشلونة.



وزعمت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ميسي طالب مواطنيه أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس بعدم التواصل مع إيكادري، وهو ما يفسر الاستقبال الفاتر لمهاجم إنتر السابق في باريس.



لكن إيكاردي نفسه نفى ذلك قائلًا: "علاقتي بميسي بدأت في برشلونة منذ سنوات، أترك الناس يتحدثون لأن هذا لا يمكن تجنبه".



وأضاف لقناة "كانال بلوس" الفرنسية، أمس الأحد: "أنا لا أؤمن بهذه القصص، إنه أفضل لاعب في العالم، وأنا أقدره بشدة، أولئك الذين يعرفونني يعرفون من أنا حقًا، وهذا كل ما يهم.. واندا مشهورة، أنا أيضًا، لكن هذا لا يؤثر على أدائي وإلا لما كنت لعبت مع إنتر وأحرزت 150 هدفًا، نحاول أن نعيش علاقتنا بأفضل ما يمكن، كلانا في حالة حب".