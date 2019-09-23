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اقتصاد

بورصة الكويت تحقق أعلى مكاسب منذ انطلاقها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:54 ص
جريدة الدستور
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أغلق مؤشر بورصة الكويت الأول على ارتفاع بأعلى نسبة منذ إطلاقه في نهاية تعاملات، أمس الأحد، ليصل إلى 6185 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.91%، بقيمة تداولات 53.4 مليون دينار، وأحجام 181 مليون سهم.

وكانت الأسهم القيادية هي الأكثر ارتفاعا، بما في ذلك أسهم قطاع المصارف.

وتأتي هذه المكاسب بعد تأكيد هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة على استكمال العديد من الإجراءات لتنفيذ هيكل الحسابات المجمعة Omnibus Account وتقابل عمليات الحساب الواحد "Same NIN Crossing" للمستثمرين الأجانب، تماشيا مع الشروط التي وضعتها.

وقامت الجهات الثلاث المعنية في يوليو الماضي باستطلاع آراء 155 طرفًا من الجهات الأجنبية المعنية والمهتمة باستخدام هاتين الآليتين لتحديد التغيرات المقترحة.

وأكدت هيئة أسواق المال أن جميع التغييرات المقترح عملها سيتم استكمالها قبل الموعد المحدد في نوفمبر 2019، على أن تقوم MSCI بمراجعة ما سيتم إنجازه بهذا الشأن لإصدار قرارها النهائي في ديسمبر المقبل.

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