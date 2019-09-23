راموس: سعيد بفوز ريال مدريد على إشبيلية

أبدى سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، سعادته بفوز "الميرينجي" على إشبيلية، مساء الأحد، في الدوري الإسباني، مؤكدا أن الريال دائما يعرف كيف يتجاوز أزماته.



ونجح ريال مدريد، الذي يعاني مؤخرا من تذبذب النتائج، في تحقيق فوزا صعبا خارج أرضه أمام إشبيلية، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وقال راموس، في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "ريال مدريد يعرف دائما كيف يخرج من أزماته، واللاعبون جائعون لتحقيق الانتصارات والإنجازات".



وأضاف: "سيطرنا على الأمور دفاعيا، دافعنا ككتلة متماسكة، ولم نترك المساحات، واستفدنا من خطأ المنافس لتحقيق نتيجة مستحقة".



وتابع المدافع الإسباني المخضرم: "معنويا، سنبقى هادئين لمدة أسبوع بعد كل ما قيل".



وتعرض ريال مدريد لانتقادات قوية بعد خسارته بثلاثية دون رد، أمام مضيفه باريس سان جيرمان، الأربعاء الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وتطرق راموس للحديث عن علاقته بجمهور إشبيلية، ناديه السابق، حيث قال: "أعتقد أن بعض الأشخاص لا يفهمون موقفي ويطلقون صافرات الاستهجان ضدي، لكن ذلك لا يهم، أهم شيء هو تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة".



ودائما ما تطلق الجماهير الأندلسية صافرات الاستهجان على راموس، بسبب رحيله عن إشبيلية والانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2005، مقابل 27 مليون يورو.



وأعرب راموس عن سعادته البالغة بهذا الفوز، خاصة وأنه كان خارج الديار بملعب إشبيلية، مشيرا إلى أن هذا الملعب كان بمثابة عقدة كبيرة بالنسبة للنادي الملكي في السنوات الأخيرة.



وتعد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها ريال مدريد بملعب إشبيلية في الدوري، منذ انتصاره بنتيجة 3-2 في النصف الثاني من موسم 2014-2015.



وبذلك الفوز رفع الريال رصيده إلى 11 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.