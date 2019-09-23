زيدان يوضح أسباب فوز ريال مدريد على إشبيلية

يرى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أن أبرز أسباب تحقيق الفوز على إشبيلية بقمة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، هو شخصية البطل التي يتمتع بها "الميرينجي"، معربا عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار العظيم.



وحقق ريال مدريد فوزا صعبا خارج أرضه أمام إشبيلية بهدف دون رد في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.



وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "شخصية البطل التي نتمتع بها هي التي منحتنا الفوز على إشبيلية، كما أعتقد أننا قدمنا مباراة عظيمة على المستوى الفني والبدني".



وأوضح المدرب الفرنسي صاحب الـ47 عاما، أنه كان يجب أن يكون لدى الريال رد فعل بعد الهزيمة الكبيرة (0-3) التي تعرض لها أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.



وأشاد "زيزو" بعمل الفريق الدفاعي ككل، وخاصة الثنائي جيمس رودريجيز وجاريث بيل، مؤكدا أنه كان من المهم الظهور بهذا المستوى كي يعود الفريق إلى المسار الصحيح مرة أخرى.



واختتم: "أمامنا مهمة أخرى الأربعاء المقبل أمام أساسونا، ويجب علينا السير على نفس النهج وتحقيق الفوز".



ويعد ذلك الفوز الأول لريال مدريد خارج ملعبه أمام إشبيلية، منذ انتصاره عليه في عام 2015 بنتيجة 3-2 في الدور الثاني لموسم 2014-2015 بالليجا.



وبذلك الفوز رفع الريال رصيده إلى 11 نقطة في وصافة ترتيب الليجا، متأخرا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.