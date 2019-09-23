رئيس النصر السعودى يعتذر للجمهور.. ويرفض السكوت عن أخطاء التحكيم

اعتذر صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، لجماهير فريقه، عن النتائج السلبية التي حققها "العالمي" في الفترة الأخيرة، مطمئنا المشجعين بالتأكيد على الخروج من الأزمة التي يعاني منها النادي.



وودع النصر دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي، على يد السد، كما تعثر حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في آخر مباراتين له بالمسابقة، بالتعادل سلبيا مع الشباب في الجولة الثالثة قبل الخسارة 0-1 من الحزم في الجولة الرابعة، ليستقر في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.



وغرد السويكت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "باسمي وباسم جميع من يمثل النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري أعتذر عن النتائج الأخيرة، أشاطركم الخوف على الكيان، وكلنا ثقة بإذن الله بتجاوز الأزمة".



وأضاف: "افترضت وبحسن نية أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، لكن خسارة اثنين من أغلى اللاعبين بسبب ضعف الحكام في التعامل مع الركل والضرب بمباراتي الفتح والشباب، بدون تدخل من المسؤول لحماية التنافس الشريف وفق تعليمات الفيفا، أمر لا يمكن السكوت عنه".



وتابع رئيس النصر: "آثرت الصمت والهدوء وتغليب الحكمة في بداية الموسم، وتابعت بنفسي وبدون أحكام مسبقة معظم تفاصيل ومحركات المشهد الرياضي عن قرب، التعصب الشديد للألوان والفجور في الخصومة، والأفكار السطحية مبادئ غير صحية تتغلغل داخل هذه الأجواء".



وواصل: "تقنية الفار تعمل في مباريات الفرق الأخرى ويرجع لها الحكام، وتهمل في مبارياتنا ولا يرجع لها الحكام، هذا أمر يثير الشك، التنافس الرياضي متعة وإثارة وعشق، ويخدم الوطن الذي نحبه ونعيش فيه، لكن هذا التنافس يذهب جماله إذا نقص ميزان العدالة".



وأردف السويكت: "قوة النصر في التركيز داخل الملعب، وعملت الإدارة وفق ذلك، وللأسف حاول كثير من أصحاب المصالح الشخصية جره خارج الملعب".



واستمر: "دافعنا عن حقوق النادي الاستثنائي أمام لجنة الانضباط وأمام المحاكم المختصة بكل قوة، أرجوكم دعوا الإدارة تعمل في مساحتها الخاصة، ساندوا الكيان بدعمكم المعنوي بكل ما تستطيعون، العالمي قوي ويعيش ضمن منظومة إدارية متزنة، وبوفرة مالية".



وأتم: "بعض التفاصيل ستعرض في لقاء تلفزيوني قريب، والبعض في وقتها المناسب".