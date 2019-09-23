"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

نجح الإعلامي عمرو أديب في خداع إعلام الإخون وصفحاتهم المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن على الهواء استضافته لملاك ومديري صيدلية 19011 وهم الدكتور نعيم الصباغ رئيس مجلس الإدارة وأحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي، ومحمود السيسي، دون أن يضع تعريفا للأخير.

وتسابقت قنوات الإخوان ومواقعهم وحسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن أن أديب يستضيف نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء وهو من ضمن ملاك صيدلية 19011.

وخرج أديب بعدها لفاصل ، وعاد بضيوفه ليفجر مفاجأة بان محمود السيسي الذي ذكره في المقدمة هو محمود حمدي عبد الفتاح السيسي وهوالعضو المنتدب لصيدليات 19011.

هذه الخدعة كشفت تربص الإخوان بمصر، وتلفيقهم للأكاذيب والشائعات دون تثبت من صحة الأخبار في محاولة لإثارة الرأي العام .