"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟
الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
محمود عرفاتطباعة
نجح الإعلامي عمرو أديب في خداع إعلام الإخون وصفحاتهم المشبوهة على مواقع
التواصل الاجتماعي بعدما أعلن على الهواء استضافته لملاك ومديري صيدلية 19011 وهم الدكتور نعيم الصباغ رئيس
مجلس الإدارة وأحمد الأنصاري الرئيس التنفيذي، ومحمود السيسي، دون أن يضع تعريفا للأخير.
وتسابقت قنوات
الإخوان ومواقعهم وحسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلن أن أديب يستضيف نجل
الرئيس عبد الفتاح السيسي على الهواء وهو
من ضمن ملاك صيدلية 19011.
وخرج أديب
بعدها لفاصل ، وعاد بضيوفه ليفجر مفاجأة بان محمود السيسي الذي ذكره في المقدمة هو محمود حمدي عبد الفتاح السيسي وهوالعضو
المنتدب لصيدليات 19011.
هذه الخدعة
كشفت تربص الإخوان بمصر، وتلفيقهم للأكاذيب والشائعات دون تثبت من صحة الأخبار في محاولة لإثارة الرأي
العام .
جنون محمد ناصر
جنّ جنون الإعلامي الإخواني محمد ناصر بعد خدعة أديب على الهواء، وذلك بعد انجرافه وراء التنويه عن استضافة محمود السيسي، ليتحدث بعدها عن سيناريوهات التوريث في الحكم ، ليصدمه بعدها إعداد البرنامج بأن محمود السيسي ليس نجل الرئيس.
تخاريف عبد الله شريف
وقع في الفخ أيضا الإخواني عبد الله الشريف، والذي سارع بكتابة تغريدة يتهم فيها الدولة بالذعر بعد تظاهرات الجمعة الماضية قائلا:" والله العظيم مهزوزين وبيخبطوا، وعايزين يهدوا الشارع بأي شكل""
خالد أبو النجا
كتب الفنان خالد أبو النجا على حسابه بموقع تويتر فور إعلان استضافة محمود السيسي قائلا:" محمود ابن السيسي طالع مع عمرو أديب بعد الفاصل، حلو اظهروا وبانوا خلونا نشوف وشوشكم"، ولكن بعد ان تبين للفنان أن محمود السيسي ليس ابن الرئيس، قام بحذف تغريدته.
المذيع عماد البحيري
انجرف الأجير الإخواني عماد البحيري، مقدم برنامج الشارع المصري عبر قناة الشرق الإخوانية وراء التنويه المخادع لعمرو أديب، دون أن يتثبت من حقيقته، وخرج ليكتب ان أسرة الرئيس السيسي تتابع برنامجه، لأنه طالب بظهور أحد أفراد الأسرة على الهواء، وبعدها ظهر محمود السيسي مع الإعلامي عمرو أديب
هيثم أبو خليل
أما الإعلامي الإخواني هيثم أبو خليل فقد استشاط غضبا بعد فخ أديب الذي وقع فيه معظم إعلاميي الإخوان، ووصف الأمر بالمسخرة .