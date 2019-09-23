"الأقصر الثقافية" أول مجلة أدبية فنية تصدر عن جامعة الأقصر

تحت رعاية الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، تم تدشين أول مجلة ثقافية أدبية فنية تصدر عن جامعة الأقصر بعنوان "الأقصر الثقافية"، وهى مجلة نصف سنوية وتعني بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات الإنسانية في مجالات الآداب والعلوم والفنون، وتفتح المجال للمواهب الإبداعية من طُلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومُبدعي الأقصر بشكل عام.



وصرح الدكتور بدوي شحات بأن مجلة "الأقصر الثقافية" تُعد خطوة هامة لرفع الوعي لدى الطلاب وتُعتبر نافذة إبداعية، حيث تمنحهم فرص المُشاركة والتفاعل الإيجابي كما أنها تؤكد على رسالة الجامعة في نشر الثقافة في المجتمع وتعزيز روح الإنتماء للوطن.



وأكد د.أحمد عبيد منسق عام الأنشطة الطلابية على أهمية بناء طالب جامعي مبدع ومثقف، مشيرا إلى دور جامعة الأقصر مُجتمعيًا.



وأشاد د.أحمد جمال عيد مستشار الأنشطة الثقافية بالجامعة ورئيس تحرير المجلة بما يقدمه رئيس الجامعة ودعمه للأنشطة الثقافية التى تؤكد مكانة الأقصر عاصمة الثقافة العربية، وأضاف أن المجلة ستكون همزة الوصل بين كل المبدعين من طلاب الجامعة ومبدعي الأقصر الفاعلين مما يعمل على تفريغ كوادر إبداعية شبابية جديدة.



جدير بالذكر أن هذه المجلة تحت إشراف جامعة الأقصر، وبرعاية كل من بيت الشعر بالأقصر ومكتبة مصر العامة.