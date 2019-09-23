أصحاب صيدليات 19011 يكشفون سر اللغط حول ملكيتها

كشف نعيم الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات 19011، سر اللغط حول "السلسلة"، وانتشار الشائعات بأنها تابعة للجيش، قائلًا إنه فضلًا عن وجود محمود حمدي عبدالفتاح السيسي، والذي يتشابه اسمه مع اسم نجل الرئيس السيسي، فإن 1911 هو عيد ميلاد الرئيس.



وأوضح الصباغ خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرقم جاء كخط ساخن بالصدفة، وكفكرة تسويقية، قرروا تسمية الصيدليات بنفس اسم الخط الساخن.



وأكد أن أصحاب السلسلة 7 صيادلة أصدقاء، وجميعهم معروفون وسط أصحاب الصيدليات، التي تعرف من هم أصحاب 19011.