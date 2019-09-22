تسلا تتأهب لإنتاج أول دبابة كهربائية فى العالم

نجح مصمم متمرس بمجال تصميمات السيارات، في تقديم رسم تصوري لما يمكن أن يكون المظهر الخارجي لأول دبابة كهربائية تصنعها شركة تسلا.



ووفقا لموقع "إنسايد إي في"، فإن المصمم "إريك ستريبل"، تطوع بتصميم هذه المركبة الاستثنائية، في ظل ما يشهده عالم صناعة السيارات الكهربائية من ابتكارات ثورية تعظم من هيمنة صناعة المركبات الكهربائية على مجال صناعة السيارات بالمستقبل.



وقال الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، إن صناعة تسلا لدبابة كهربائية أمر يمكن حدوثه دون شك، إذا ما نظرنا لما نجح في تحقيقه شركات صناعة السيارات، من إضافة الطاقة الكهربائية لموديلات لم يسبق لها العمل بمحركات تنتج طاقة خضراء من قبل.



وقدم "إنسايد إي في" أدلة على ذلك، تعود لشركة تسلا نفسها التي تعمل حاليا على صناعة أول شاحنة "بك – أب" كهربائية بالكامل في العالم، كذلك شركة "ريفينا" الأمريكية التي تحضر لصناعة 100 ألف سيارة كهربائية من فئة VAN، لتستخدمها شركة أمازون في توصيل منتجاتها.



وقال الموقع إن هذا التصميم المميز قد يشجع المسؤولين بشركة تسلا على التفكير بإدخال الطاقة الكهربائية للمركبات العسكرية قريبا.