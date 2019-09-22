أمرابط: اتشرف باللعب للنصر السعودى ولو بدون مقابل

رد المغربي نور الدين إمرابط، لاعب نادي النصر السعودي لكرة القدم على التقارير التي تحدثت عن وجود أزمة مع إدارة ناديه، بسبب مطالبة الأخير بتعديل عقده.



وقال نورالدين أمرابط، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر": "إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا فلن ألعب، هذا غير صحيح مطلقا، تقديرا للنصر وجماهيره ومجلس إدارته ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو دون مقابل ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم".



وأضاف: "لا تستمعوا إلى أي شائعات. نحتاج فقط إلى دعمكم والبقاء معا، اللاعبون والجهاز الفني وأعضاء مجلس الإدارة والمشجعون".



وتابع أمرابط: "النصر هو النادي الذي ألعب له. اتفقت مع أخي عبدالرحمن الحلافي (المشرف العام على النصر) على جعل جميع مشجعي النصر سعداء وفخورين إن شاء الله".



وكانت صحيفة "اليوم"، ذكرت أن اجتماعا انعقد السبت، بين المشرف العام على النصر، عبدالرحمن الحلافي ووكيل أعمال اللاعب، وأوضحت أن المحترف المغربي نورالدين أمرابط يطالب برفع قيمة عقده الاحترافي ومساواته بمواطنه عبدالرزاق حمدالله، ما رفضته إدارة النصر.



وكانت أبرز نقاط الاجتماع، بحسب الصحيفة، تأكيد وكيل أعمال أمرابط وجود عرض للاعب، إضافة إلى أن إدارة النصر السابقة وعدته بتحسين عقده.



وستعقد إدارة النصر خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعًا حاسمًا مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل حسم الموضوع أو الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لتقديم العرض الذي يتحدث عنه وكيل أعماله.