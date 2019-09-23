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محافظات

وقفة لتأييد الرئيس السيسى بميدان الأربعين فى السويس (صور)

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
جريدة الدستور
السويس - رأفت إدوار
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نظم الأهالي في محافظة السويس، مساء الأحد، وقفة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بميدان الأربعين، رافعين أعلام مصر، ولتأكيد تأيده في الحرب ضد الإرهاب ومسار التنمية.

وشهد ميدان الأربعين، تجمع عدد من الأهالي من مختلف الأعمار عقب دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضد دعوات أخرى ينتج عنها التخريب ونشر الفوضي وعدم الاستقرار، والتي تدعو إليها بعض القنوات والمواقع التي تريد زعزعة أمان البلاد ومؤسسات الدولة.

ورفع المواطنون أعلام مصر، وسط هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، من بينها هتافات "تحيا مصر"، و"معاك يا سيسي"، و"كمل يا سيسي".

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