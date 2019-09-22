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بينهم "محمود السيسي".. أول ظهور إعلامي لملاك صيدليات 19011 (فيديو)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:47 م
صيدليات 19011
صيدليات 19011
أحلام عبدالرحمن
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استضاف الإعلامي عمرو أديب، ملاك ومديري سلسلة صيدليات 19011، التي روجت جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أنها تابعة للجيش.

ولأول مرة يظهر في التلفزيون من يديرون الصيدليات، وهم: نعيم الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات 19011، وأحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة صيدليات 19011، ومحمود حمدي عبدالفتاح السيسي، الععضو المنتدب.

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