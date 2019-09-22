بينهم "محمود السيسي".. أول ظهور إعلامي لملاك صيدليات 19011 (فيديو)

استضاف الإعلامي عمرو أديب، ملاك ومديري سلسلة صيدليات 19011، التي روجت جماعة الإخوان الإرهابية، إلى أنها تابعة للجيش.



ولأول مرة يظهر في التلفزيون من يديرون الصيدليات، وهم: نعيم الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات 19011، وأحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة صيدليات 19011، ومحمود حمدي عبدالفتاح السيسي، الععضو المنتدب.

