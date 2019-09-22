إطارات ذكية جديدة توفر الوقود

ضمن مشاركتها بفعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات التي تختتم فعالياته اليوم الأحد، كشفت شركة كونتيننتال الألمانية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات عن أحد مبتكراتها،"الإطارات الذكية".



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لهذه الإطارات المميزة، التي ذكر أنها تتمتع بالعديد من القدرات، تجعلها الواجهة الأمثل لصناعة إطارات السيارات في المستقبل.



وذكر الموقع الأمريكي أن هذه الإطارات الذكية الجديدة من شركة كونتيننتال قادرة على تنبيه السائق لصلاحية الإطارات إذا ما تعرضت لأي سوء.



كما تمتلك هذه الإطارات ميزة ستحقق ثورة في عالم السيارات، حيث ذكر "موتور وان" أنها قادرة على التحكم في ضغط الهواء بها لتساهم في ترشيد استهلاك الوقود.



وأوضح الموقع الأمريكي ذلك بذكره أن الإطارات التي تحتوي على ضغط هواء غير مناسب أثناء السير، تستهلك مزيدا من الوقود لمجاراة السرعة، وأفاد بأنه في حالة كانت الإطارات تعاني من نقص في ضغط الهواء بنسبة 7.5 رطل لكل بوصة مربعة، فإنها تتسبب في الاستهلاك السلبي للوقود بمعدل 2.8%.



ووفقا لدراسة سابقة أجراها "موتور وان"، فإن 25% من السيارات حول العالم تعاني من السير بنسبة ضغط هواء سيئة في إطاراتها، وهو ما يمكن لإطارات كونتيننتال الذكية الجديدة تفاديه.



وذكر الموقع الأمريكي أن أكثر المستفيدين من إطارات كونتيننتال الجديدة، مصنعو السيارات العاملة بأنظمة قيادة ذاتية.



وحتى الآن لم تكشف الشركة الألمانية المصنعة للإطارات عن الموعد الرسمي لطرح إطاراتها الذكية الجديدة للبيع رسميا بالأسواق.