الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

إطارات ذكية جديدة توفر الوقود

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ضمن مشاركتها بفعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات التي تختتم فعالياته اليوم الأحد، كشفت شركة كونتيننتال الألمانية المتخصصة في صناعة إطارات السيارات عن أحد مبتكراتها،"الإطارات الذكية".

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية لهذه الإطارات المميزة، التي ذكر أنها تتمتع بالعديد من القدرات، تجعلها الواجهة الأمثل لصناعة إطارات السيارات في المستقبل.

وذكر الموقع الأمريكي أن هذه الإطارات الذكية الجديدة من شركة كونتيننتال قادرة على تنبيه السائق لصلاحية الإطارات إذا ما تعرضت لأي سوء.

كما تمتلك هذه الإطارات ميزة ستحقق ثورة في عالم السيارات، حيث ذكر "موتور وان" أنها قادرة على التحكم في ضغط الهواء بها لتساهم في ترشيد استهلاك الوقود.

وأوضح الموقع الأمريكي ذلك بذكره أن الإطارات التي تحتوي على ضغط هواء غير مناسب أثناء السير، تستهلك مزيدا من الوقود لمجاراة السرعة، وأفاد بأنه في حالة كانت الإطارات تعاني من نقص في ضغط الهواء بنسبة 7.5 رطل لكل بوصة مربعة، فإنها تتسبب في الاستهلاك السلبي للوقود بمعدل 2.8%.

ووفقا لدراسة سابقة أجراها "موتور وان"، فإن 25% من السيارات حول العالم تعاني من السير بنسبة ضغط هواء سيئة في إطاراتها، وهو ما يمكن لإطارات كونتيننتال الذكية الجديدة تفاديه.

وذكر الموقع الأمريكي أن أكثر المستفيدين من إطارات كونتيننتال الجديدة، مصنعو السيارات العاملة بأنظمة قيادة ذاتية.

وحتى الآن لم تكشف الشركة الألمانية المصنعة للإطارات عن الموعد الرسمي لطرح إطاراتها الذكية الجديدة للبيع رسميا بالأسواق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعد تقديم "البدرى" للإعلام

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد من أهلها.. فيصل القاسم يفضح قناة الجزيرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الفنان أحمد العوضي: المقاول محمد علي دفع ملايين للظهور في مسلسل طايع

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. منة فضالي تشعل "انستجرام" من مارينا

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

ننشر صور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

شاهد.. منة فضالي تشعل "انستجرام" من مارينا

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

دراسة: مياه الصنابير تهدد 100 ألف أمريكى بالسرطان

إحياء النسخة الخامسة لـ"يوم بلا سيارات" فى باريس تقليلا للتلوث

موسكو تواجهة حالة طقس جديدة بعد انتهاء الصيف

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار بفرنسا

كشكول

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

"الأقصر الثقافية" أول مجلة أدبية فنية تصدر عن جامعة الأقصر

"معاناة أنثى".. مجموعة قصصية لمحمد شعبان عن دار الزيات

"حكايات يوسف تادرس" لعادل عصمت تصدر فى ترجمتها الصربية

تخرج فى كتاب واحد.. دار الكرمة تصدر "نظرية برما" لعمر طاهر

صفحتنا ع الفيس بوك