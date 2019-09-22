الفنان أحمد العوضي: المقاول محمد علي دفع ملايين للظهور في مسلسل طايع

أكد الفنان أحمد العوضى أن المقاول الأجير محمد علي، دفع 4 ملايين لرامي عادل إمام، المخرج وصاحب شركة ماجنوم للإنتاج الفني، للمشاركة كممثل في مسلسل "طايع".



وأضاف "العوضي" خلال فيديو نشره عبر صفحته الشخصية: "أقسم بعزة جلالة الله أنا ما بقول كلمة واحدة كدب"، مشيرا إلى أنه شخص مهووس بالشهرة وكاذب ويدعي أشياء كثيرة ليست فيه.



وسخر "العوضي" في الفيديو الذي نشره عن المقاول الأجير محللا تناقضاته وأكاذيبه وتمثيله على الشعب المصري.