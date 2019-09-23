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عالم

"الموج الأحمر- 2".. قصة مناورات عسكرية لحماية البحر الأحمر

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 02:03 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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تشارك مصر في مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر- 2"، الذي انطلق، أمس الأحد، في المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الدول العربية، وسيستمر حتى الخميس المقبل 26 سبتمبر الجاري.

ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مناورات "الموج الأحمر- 2":

-" الموج الأحمر" هو تدريب بحري مشترك تشارك فيه القوات البحرية والقوات الخاصة للدول المطلة على البحر الأحمر وهي مصر والسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن وتستضيفه بالسعودية، وأجريت أول نسخة له في يناير 2019.

- عقدت النسخة الأولى من التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر -1"، مطلع يناير الماضي وشاركت فيه عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة للدول السابقة ونفذت فيه تشكيلات إبحار لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، والتدريب على التصدي لهجوم الزوارق السريعة، والتدريب على الرماية بالذخيرة الحية، وصد الهجوم الجوى المعادي والتدريب على المعركة التصادمية.

- تأتي مناورات "الموج الأحمر- 2" في ظل تزايد التهديدات الإرهابية لحركة الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر الذي تطل عليه الدول المشاركة في التمرين وهي مصر والسعودية الأردن، والسودان، وجيبوتي، واليمن والصومال.

- تهدف المناورات بشكل أساسي إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية بجانب تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين الدول المشاركة بالتمرين.

- كما يهدف "الموج الأحمر- 2" إلى توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة بالمناورات عبر توحيد الجهود لمجابهة الأعمال العدائية وتطوير قدرات القوات البحرية التي تواجه تحديات مشتركة مع خلق حالة من التجانس والتنسيق بين الدول المشاركة لمواجهة التحديات التي تهدد أمن البحر الأحمر.

- ستشهد مناورات "الموج الأحمر- 2" تنفيذ عدد من السيناريوهات القتالية ونماذج المحاكاة العسكرية لهجمات افتراضية على أهداف بحرية من قبل جهات معادية، كالتي وقعت مؤخرا في البحر الأحمر سواء استخدام القوارب المفخخة أو توقيف السفن في المياه الدولية.

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