تظاهرات حاشدة تدعم مؤسسات الدولة في السويس (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة تدعم الدولة ومؤسساتها بمحافظة السويس، وذلك للرد على التظاهرات المحدودة التي نزلت تهتف ضد النظام.



وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"الجزيرة متجبش المشاهد دي، الجزيرة تشعللها بس".



وأردف:"هؤلاء الناس يشتغلون في مصانع، ونزلوا لحماية أكل عيشهم".