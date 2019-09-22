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فيديوجراف| "صلاح يصنع هدفا صاروخيا ومحمد رمضان يعلق على فبركة الجزيرة".. أبرز أخبار اليوم
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:20 م
صلاح
اسلام محمود
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يقدم "الدستور" موجزًا لأهم 5 أخبار في الساعات الماضية.
الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 32
محمد رمضان لـ"الجزيرة": لماذا كل هذا الكره لمصر؟!
معرض توت عنخ آمون يحقق أعلى زيارات في تاريخ المعارض بباريس
سموحة يجهز مفاجأة للأهلي
صلاح يصنع هدفا صاروخيا لأرنولد أمام تشيلسي
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