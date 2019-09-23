ارتفاع وفيات الكوليرا بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة وباء الكوليرا في البلاد إلى 8 أشخاص، فيما زادت الإصابات بالوباء إلى 158 حالة.



وقال بابكرة المقبول، مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، إن وباء الكوليرا ما زال محصورًا في ولايتي سنار والنيل الأزرق جنوبي البلاد، ولم ينتقل إلى ولايات أخرى.



وأوضح "المقبول"، خلال تصريحات صحفية، أن عدد الوفيات في النيل الأزرق منذ 28 أغسطس الماضي، وحتى 21 سبتمبر الجاري، بلغ 6 أشخاص، فيما أصيب 115 شخصًا، وبلغت الوفيات في سنار 2، مقابل 43 إصابة.



وقال إن وزارته تتابع الأوضاع الصحية بشكل مكثف، خاصة عقب ظهور حالات الكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية و"اليونسيف"، ومنظمة أطباء بلا حدود، لاحتواء المرض، والحيلولة دون انتشاره في ولايات أخرى.



واشتكى المسؤول السوداني من ضعف الميزانيات المخصصة للولايات الأخرى، لمنع انتقال وباء الكوليرا.