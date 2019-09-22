موسي: مشاركة "السيسي" فى الأمم المتحدة لها أهمية ضخمة

قال الدكتور موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها، بعد غدًا، بأن تلك الزيارة تعد أهمية ضخمة للدولة المصرية، مضيفًا أن الزيارة لها أهمية على كافة الأصعدة سواء سياسية أو اقتصادية، خاصة في ظل التهديدات المستمرة التي تشهدها المنطقة العربية، وخاصة الدولة المصرية وشعبها.



وأضاف "موسي"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تضم العديد من الدول على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ستشهد العديد من التعاون بين كافة الدول العظمى على مستوى الأصعدة المختلفة.