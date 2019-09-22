"حماس" تنفي علاقتها بأي مواقع إعلامية فلسطينية ضد مصر

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لحركة حماس، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أصدر قرارًا واضحًا، بمنع تغطية أي أحداث في مصر، لأنها شأن داخلي خاص.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"ننأى بأنفسنا عن أي قضية عربية داخلية، لسنا طرفًا فيها، ومصر لها خصوصية، نحن حريصون على علاقة قوية بمصر، لا نريد لأي سبب أن يحدث أي شرخ".



ولفت إلى أن كل المؤسسات الإعلامية التزمت بهذا القرار، أما المركز الفلسطيني للإعلام، لا يتبع لحركة حماس.



وأردف:"غير مسموح لأحد الخروج على هذا الخط، وهو قرار معلن وغير مخفي، لن يكون من قطاع غزة لمصر إلا كل خير، وكل دعاء بالأمن والاستقرار".