الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لأهلي بني غازي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريبات خفيفة عقب عودته إلى المحافظة بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على الجونة، وحصده لأول ثلاث نقاط في مشواره بالدوري الممتاز، حيث يستعد الإسماعيلي لمواجهة أهلي بني غازي الليبي في كأس محمد السادس للأندية.



بدأ المران باجتماع عقده المدير الفني ميودراج يسيتش مع اللاعبين حرص فيه على تقديم الشكر للجميع على الأداء الجيد والروح القتالية التي ظهرت عليهم داخل أرض الملعب بجانب إلتزامهم بتعليمات الجهاز الفني.



وعقب الاجتماع تولى مدرب الأحمال "بويان" التدريبات الاستشفائية للاعبين الأساسيين والتدريبات البدنية لبقية أعضاء الفريق.



وإختتم يسيتش المران بتدريب اللاعبين على إصلاح بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين أثناء مباراة الأمس.