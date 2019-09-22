لاتسيو يفوز على بارما في الدوري الإيطالي

فاز فريق لاتسيو على ضيفه بارما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بملعب الأوليمبيكو في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



سجل هدفي لاتسيو كلا من شيرو ايموبيلي وأدام ماروسيتش في الدقيقتين 8 و67.



وبهذا الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بارما عند 3 نقاط في المركز الـ15.

