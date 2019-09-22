شرويدة: التعادل أمام المصري نقطة انطلاق للحدود

أعرب أحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود عن سعادته بالبداية الجيدة لفريقه والتعادل أمام فريق صعب وقوي مثل المصري، معتبرا النتيجة انطلاقه قويه للفريق العسكري.



وقال مهاجم حرس الحدود في تصريحات عقب المباراة: "رغم سعادتي بالهدف الذي أحرزته ولكنني أحترم فريق المصري صاحب الفضل علي وتربطني علاقة جيدة بجماهيره العريقة".



وأضاف: "أتمنى أن يكون هذا الهدف فاتحة خير بالنسبة لي في باقي الموسم الحالي"، مؤكدا أن الفريق يطمح للسير بخطى ثابتة من أجل الظهور الجيد في البطولة وتحقيق مركز متقدم هذا الموسم.



وتعادل المصري مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في افتتاحية بطولة الدوري المصري.

