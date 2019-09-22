الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

ريال مدريد يقفز لوصافة الليجا بانتصار صعب على إشبيلية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:00 م
ريال مدريد
ريال مدريد
طباعة
حقق ريال مدريد انتصارا ثمينًا على مُضيفه إشبيلية، بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 64، من كرة رأسية.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 نقطة، في وصافة جدول الترتيب بفارق الأهداف فقط عن أتلتيك بيلباو المُتصدر، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الخامس.

ظهر سعي ريال مدريد المُبكر من أجل تسجيل هدفا، لكن باءت المحاولات للوصول إلى المرمى بالفشل أمام الالتزام والصلابة الدفاعية لأصحاب الأرض.

وقام إيفر بانيجا لاعب إشبيلية بتسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بدفاع ريال مدريد، في الدقيقة 7.

وجاء رد ريال مدريد عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 19، بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بدفاعات إشبيلية ومرت بعيدًا.

أول تهديد صريح في المباراة، جاء عبر البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، الذي استقبل تمريرة من
زميله في الفريق كريم بنزيما في منطقة الجزاء، وسدد أسفل يمين الحارس فاتشيك الذي تصدى للكرة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 34.

وكاد داني كارفاخال أن يفتتح التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 38، حيث استقبل تمريرة سحرية من خاميس رودريجيز على الطرف الأيمن، واستلم وتوغل وسدد على الحارس فاتشيك تصدى ببراعة للتسديدة.

وحصل ريال مدريد على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39، نفذها الويلزي جاريث بيل لكن تسديدته لم تكن قوية بما يكفي حيث أمسك بها حارس إشبيلية بسهولة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، سارت الأمور كما كانت في الشوط الأول بدون أي فرص خطرة من كلا الفريقين، وسط تحفظ شديد.

وقرر لوبيتيجي المدير الفني لإشبيلية الدفع بأوليفر توريس وتشيتشاريتو بدلا من الثنائي فازكويز وجوردان، وأخيرًا نوليتو بدلا من كاريكو.

ونجح الفرنسي كريم بنزيما، في تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 64، حيث استقبل كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر كارفاخال، سددها بالرأس على يسار حارس إشبيلية.

وجاء الرد ضعيفا من إشبيلية، حيث أرسل ريجيليون تمريرة عرضية من الطرف الأيسر، إلى زميله أوكامبوس الذي سدد بقوة بعيدًا عن مرمى كورتوا في الدقيقة 69.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأول أوراقه فيدي فالفيردي بدلا من خاميس رودريجيز، ثم فاسكيز بدلا من هازارد.

وأهدر دي يونج مهاجم إشبيلية، فرصة خطرة لمُعادلة النتيجة، حيث استقبل كرة عرضية، وسدد بالرأس لكن مرت تسديدته بجانب القائم الأيمن لكورتوا، في الدقيقة 78.

وسجل المكسيكي البديل تشيتشاريتو هدف التعادل لإشبيلية في الدقيقة 87، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وفشلت باقي محاولات أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل، كما أهدر جاريث بيل فرصة خطرة في الثواني الأخيرة لمُضاعفة النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز الملكي بالنقاط الثلاث.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أسوأ 5 دقائق في تاريخ "الجزيرة"

منذ ساعتين و 43 دقيقة

سموحة يجهز مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأيقونة الكاذبة.. الشاب مبتور الذراعين يكذب «الإخوان»: أدعم القوات المسلحة

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

ننشر صور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

شاهد.. منة فضالي تشعل "انستجرام" من مارينا

قادة مصر والأردن والعراق يؤكدون دعمهم للحل السياسى الشامل للقضية الفلسطينية

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

موسكو تواجهة حالة طقس جديدة بعد انتهاء الصيف

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار بفرنسا

دراسة تكشف أسباب صعوبة احتفاظ الدماغ بالأحلام

"اليونسيف" تطالب فيسبوك بحذف فيديو الاعتداء على طفلة

كشكول

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

أحمد المريخي يشارك في الدورة السادسة من مؤتمر قصيدة النثر (صور)

بالصور.. بدء اختيار "صنايعية مصر" بالفسطاط

بعد غد.. حفل إصدار إعادة نشر كتاب "رسالة عن الإسكندرية القديمة"

جامعة الأقصر تعلن عن تأسيس صالون ثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك