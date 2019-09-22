أديب يكشف تزوير مواقع إخوانية لقضية فساد في الرئاسة منذ 2016

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مواقع إخوانية أعادت نشر قضية فساد في الرئاسة يتم التحقيق فيها منذ 2016، باعتبارها جديدة.



وأضاف أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "التحقيقات خلصت، وتم إحالة الناس للمحاكمة، والنهاردة جاي يقولك بالتزامن مع الاحتجاجات".



وعرض "أديب"، فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، من مايو 2016، وهو يعلن التحقيق في قضية فساد في الرئاسة، مؤكدًا أنه لن يتستر على أي فساد.



وبعد تحقيقات معمقة، قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة مسؤول في الإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية، ومسؤول آخر عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، ومهندس بشركة مقاولات، ومسؤول آخر متورط إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.