لامبارد يشكك في أحقية ليفربول بالفوز على تشيلسي

يرى فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي الإنجليزي، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام ضيفه ليفربول، في الدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أن الفريق اللندني كان هو الأحق بالفوز في المباراة التي حسمها الضيوف.



وخسر تشيلسي أمام ليفربول بنتيجة 1-2، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.



وقال لامبارد في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية بعد المباراة: "لم نستحق الخسارة أمام ليفربول، ربما كان من الممكن أن نحقق الفوز".



وأضاف: "من ناحية الأداء أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل".



وتابع المدرب الشاب: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل، ولهذا السبب صفقت لنا الجماهير في النهاية رغم خسارة اللقاء".



ولعب لامبارد في صفوف تشيلسي في الفترة من 2001 حتى 2014، وخاض خلال تلك الفترة 648 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 210 أهداف وصنع 150.



وانتقد فرانك لامبارد دفاع فريقه، محملا إياه مسئولية الهدف الثاني الذي سجله روبرتو فيرمينو، حيث قال في هذا الصدد: "الدفاع ترك فيرمينو بمفرده يستقبل العرضية ويسجل.. أمر سخيف للغاية، كان ينبغي عدم تركه حرًا".



وتعد هذه الخسارة الثانية لتشيلسي من ليفربول هذا الموسم، بعدما خسر أمامه لقب السوبر الأوروبي بركلات الترجيح 5-4، في أغسطس الماضي.



وتولى لامبارد القيادة الفنية للفريق، خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق في 8 مباريات بجميع المسابقات، فاز خلالها في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر في 4.



وبتلك النتيجة توقف رصيد تشيلسي عند 8 نقاط في المركز الـ11، فيما يواصل ليفربول تصدره جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة.