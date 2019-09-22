لاتسيو يضرب بارما بثنائية

فاز فريق لاتسيو على ضيفه بارما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإيطالي.



وعلى ملعب الأولمبيكو، أحرز هدفي أصحاب الأرض، تشيرو إيموبيلي وآدم ماروشيتش.



وبهذا الفوز، رفع لاتسيو رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بارما عند 3 نقاط.

