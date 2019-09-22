بنزيما ينفرد بإنجاز أوروبي مميز

نجح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في تسجيل هدف التقدم لفريقه ضد إشبيلية، خلال مواجهة الفريقين، بالجولة الخامسة من الليجا.



وسجل بنزيما الهدف بالرأس مستغلا عرضية من زميله كارفاخال، ليمنح فريقه التقدم في اللقاء.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 9 أهداف بالرأس، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال عام 2019.

