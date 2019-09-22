إيقاف أعمال بناء مخالف لعقارين في وسط الإسكندرية

شنت وحدة التدخل السريع في محافظة الإسكندرية، حملة مكبرة أسفرت عن إيقاف أعمال البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية بعقارين بالقرب من مدخل قرية أبيس العاشرة بالطريق الدائرى.



وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال بناء أساسات عقار بدون ترخيص، والتحفظ علي مواد البناء (حديد + أسمنت) بقرية أبيس العاشرة، والتحفظ على مواد البناء (حديد)، بمنتجع ميروزا طريق كارفور، لبناء سور خارجي بدون ترخيص.



ومن جانبه أكد العميد فادي وديع على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع جميع المخالفات؛ للتصدي لأعمال البناء المخالف وفرض القانون، مؤكدًا أن الحملات ما زالت مستمرة والمتابعة قائمة في نطاق حي وسط؛ للقضاء على جميع أشكال مخالفات البناء.