مدرب فريق مصر راضٍ عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام الإنتاج الحربي

أبدى عبدالناصر محمد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، رضاه التام عن الأداء، الذي ظهر عليه لاعبو فريقه، خلال مباراة الانتاج الحربي، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ستاد السلام، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الإنتاج بثلاثية نظيفة.





وقال عبدالناصر محمد، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "قدمنا أداء جيدا أمام الإنتاج الحربي، وهددنا مرمى المنافس في أكثر من كرة خطرة، ولكن التوفيق لم يحالفنا، لم أكن أتوقع أن نظهر بهذا المستوى خاصة أنني توليت المهمة رسميا منذ 9 أيام فقط".





وأضاف: "الأهداف جاءت من أخطاء فردية للمدافعين، ونسعى لعلاجها في الفترة المقبلة، القادم سيكون أفضل لفريق مصر، وذلك بعد الصفقات التي تعاقد معها النادي قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية على رأسهم أحمد سعيد أوكا ومحمود توبة".