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محافظات

متابعة تطبيق أعمال النظافة بنظام "الصفارة" في الإسكندرية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:44 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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تابع نائب محافظ الإسكندرية أحمد جمال، اليوم الأحد، منظومة النظافة، خلال الاجتماع الدوري، الذي عُقد لمناقشة أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء، حيث شدد على ضرورة تنفيذ تعليمات المحافظ؛ بزيادة تكثيف أعمال النظافة والكنس وتجريف الأتربة ورفع المخلفات أولا بأول من الشوارع الفرعية، مع تكثيف الأعمال بنطاق المدارس والمناطق المحيطة بها خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.

واطلع نائب المحافظ على ما تم في تجربة جمع القمامة بواسطة الصفارة من أمام العقارات في منطقة "باولينو" محرم بك، و"نادي الصيد"، في نطاق حي وسط، وكذا ما تم في تجربة الجمع بواسطة الصناديق من أمام العقارات مباشرة بمناطق قطاع سيدي بشر ومحمد نجيب بأول المنتزه، حيث أوضح مسئولو الرصد البيئي بالمحافظة والجهات المعنية أن المؤشرات الأولية لتلك التجارب تشير إلى مدى رضاء الأهالي قاطني تلك المناطق.

ووجه نائب المحافظ الجهات المعنية بإعداد مقترح لعدد من المناطق الأخرى للتوسع في تجارب الجمع من أسفل العقارات والجمع بالصفارة، لافتا إلى ضرورة تنفيذ تلك التجارب الناجحة، والتي تأتي في إطار النهوض بمنظومة النظافة على مستوى الإسكندرية وتقديم خدمة مرضية لأهالي المدينة.

وقدم مسئولي الرصد البيئي لنائب المحافظ تقريرًا بما تم متابعته ورصده والحملات التي شنت، فيما استعرض رؤساء الأحياء مستوى الأعمال التي تمت، ومدى توفر صناديق القمامة ومعدلات الكنس ومعدلات رفع المخلفات.

حضر الاجتماع اللواء أحمد بسيوني - السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب - السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد السيد - المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس أسامة الخولي - نائب رئيس شركة نهضة مصر لأعمال النظافة، ورؤساء الأحياء.

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