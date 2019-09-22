ميدو يتوجه إلى إيطاليا لحضور حفل "ذا بيست"

أعلن نادي مصر للمقاصة أن المدير الفني للفريق أحمد حسام "ميدو" توجه إلى إيطاليا من أجل المشاركة في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاص بجوائز "ذا بيست".



وتوجه ميدو إلى إيطاليا عقب خوض مباراة فريقه أمام أسوان في الجولة الأولى للدوري الممتاز والتي فاز فيها بنتيجة 3-2، ليكون العام الثاني الذي يتلقى دعوة من أجل حضور حفل "ذا بيست".



ويقام حفل ذا بيست لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في مدينة ميلانو الإيطالية في الثامنة والنصف من مساء غدًا الإثنين.



وسيحضر حفل "ذا بيست" يوم غدًا عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بصفته، رئيس أحد الاتحادات المحلية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.



وخرج محمد صلاح من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، ويظل ضمن المرشحين للتواجد ضمن فريق العام في اختيارات اتحاد اللاعبين المحترفين.



