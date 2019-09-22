الأحد 22 سبتمبر 2019 الموافق 23 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إدخال الصرف الصحي لـ15 مدرسة في الإسكندرية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:42 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
طباعة
تابع محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء المقبل، خلال الإجتماع الدوري، الذي عقده، اليوم الأحد، مع مسئولي شركة الصرف الصحي؛ لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي، التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

حضر الاجتماع نائب المحافظ أحمد جمال، وسكرتير عام المحافظة اللواء أحمد بسيوني، والسكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الوهاب، ورئيس شركة الصرف الصحي اللواء محمود نافع، ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت شركة الصرف الصحي موقف أعمال تطهير الشنايش بكل حي، حتى 21 سبتمبر الجاري، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بأحياء "ثانٍ المنتزه 100٪، وأول المنتزه 88.4٪، وشرق 85٪، ووسط 88.8٪، والعجمي 69٪، وغرب 90.3٪، والجمرك 82٪، وأخيرا حي العامرية، وبلغت نسبة التطهير 65٪".

واستعرض مسئولي الشركة نسب تطهير المصبات بكل حي، والتي بلغت 100٪، فضلا عن استعراض موقف مشروعات المناطق الساخنة، والأعمال التي تتم لتجنب تجمع المياه أثناء فصل الشتاء.

وفي رده على استفسار المحافظ حول مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار، أفاد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة الأول أسفل نفق المندرة وموقع الشيراتون، وأمام فندق وردة العصافرة.

أما نموذج المحاكاة الثاني فتم تنفيذه أسفل نفق 45 وبنفق سيدي بشر، وبنفق محمد نجيب، أما عن نموذج المحاكاة الثالث فقد تم تنفيذه بمطلع كوبري سيدي جابر، ونفق كليوباترا، ونف فورد، وعن نموذج المحاكاة الرابع فقد تم بموقع كوبري منشا، ونفق عبد المنعم رياض، ونفق الابراهيمية.

وفي سياق متصل أكد رئيس شركة الصرف الصحي على تقديم خدمات الصرف الصحي لـ15 مدرسة هي "إبن سينا، والشيخ زايد، وإسماعيل القباري، ونجيب محفوظ، وأم القرى" بمنطقة السيوف التابعة لحي شرق، ومدارس "الانفوشي بنات، ومحمد رجب الازهرية" بمنطقة الانفوشي التابعة لحي الجمرك، و"مدرسة النورس" بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، ومدارس "الجلاء، وعدنان، وطاهربك" التابعة لحي غرب، ومدارس "الحسن بن الهيثم، والشهداء، ومجمع مدارس أم سلمة" التابعة لحي العامرية، وجارٍ العمل على إدخال خدمة الصرف الصحي بمدارس "خورشيد، وابيس، والبنات التجريبية، ومحرم بك، وعبد الله النديم".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. منة فضالي تشعل "انستجرام" من مارينا

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يحدد موعد تقديم "البدرى" للإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ننشر صور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

image description

فى هليوبليس.. المظاهرات على صفحات الإخوان فقط والشوارع خاوية

الأكثر قراءة

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

شاهد.. باسم يوسف يفضح فبركة"الجزيرة" لفيديوهات التظاهرات

"شهيد مظاهرات الإسكندرية" يرد على شائعة وفاته ويطالب بتحرى الصدق

ننشر صور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

أيام زمان

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

جميل راتب رفض دور "البهظ" في "الكيف".. تعرّف على القصة

الصحة

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

موسكو تواجهة حالة طقس جديدة بعد انتهاء الصيف

"اليونسيف" تطالب فيسبوك بحذف فيديو الاعتداء على طفلة

إلغاء عرض تايلور سويفت بسباق للخيول في ملبورن

"كونكت 2" ساعة ذكية تراقب أداء القلب واللياقة البدنية

كشكول

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

بعد غد.. حفل إصدار إعادة نشر كتاب "رسالة عن الإسكندرية القديمة"

جامعة الأقصر تعلن عن تأسيس صالون ثقافي

ناهد رحيل ومريم أشرف تشاركان في فعاليات مؤتمر قصيدة النثر (صور)

حملات ثقافية متنوعة بالمحافظات لرفع الوعي ونشر المعرفة

صفحتنا ع الفيس بوك