إدخال الصرف الصحي لـ15 مدرسة في الإسكندرية

تابع محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء المقبل، خلال الإجتماع الدوري، الذي عقده، اليوم الأحد، مع مسئولي شركة الصرف الصحي؛ لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي، التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.



حضر الاجتماع نائب المحافظ أحمد جمال، وسكرتير عام المحافظة اللواء أحمد بسيوني، والسكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الوهاب، ورئيس شركة الصرف الصحي اللواء محمود نافع، ورؤساء الأحياء.



وخلال الاجتماع؛ استعرضت شركة الصرف الصحي موقف أعمال تطهير الشنايش بكل حي، حتى 21 سبتمبر الجاري، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بأحياء "ثانٍ المنتزه 100٪، وأول المنتزه 88.4٪، وشرق 85٪، ووسط 88.8٪، والعجمي 69٪، وغرب 90.3٪، والجمرك 82٪، وأخيرا حي العامرية، وبلغت نسبة التطهير 65٪".



واستعرض مسئولي الشركة نسب تطهير المصبات بكل حي، والتي بلغت 100٪، فضلا عن استعراض موقف مشروعات المناطق الساخنة، والأعمال التي تتم لتجنب تجمع المياه أثناء فصل الشتاء.



وفي رده على استفسار المحافظ حول مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار، أفاد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة الأول أسفل نفق المندرة وموقع الشيراتون، وأمام فندق وردة العصافرة.



أما نموذج المحاكاة الثاني فتم تنفيذه أسفل نفق 45 وبنفق سيدي بشر، وبنفق محمد نجيب، أما عن نموذج المحاكاة الثالث فقد تم تنفيذه بمطلع كوبري سيدي جابر، ونفق كليوباترا، ونف فورد، وعن نموذج المحاكاة الرابع فقد تم بموقع كوبري منشا، ونفق عبد المنعم رياض، ونفق الابراهيمية.



وفي سياق متصل أكد رئيس شركة الصرف الصحي على تقديم خدمات الصرف الصحي لـ15 مدرسة هي "إبن سينا، والشيخ زايد، وإسماعيل القباري، ونجيب محفوظ، وأم القرى" بمنطقة السيوف التابعة لحي شرق، ومدارس "الانفوشي بنات، ومحمد رجب الازهرية" بمنطقة الانفوشي التابعة لحي الجمرك، و"مدرسة النورس" بمنطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، ومدارس "الجلاء، وعدنان، وطاهربك" التابعة لحي غرب، ومدارس "الحسن بن الهيثم، والشهداء، ومجمع مدارس أم سلمة" التابعة لحي العامرية، وجارٍ العمل على إدخال خدمة الصرف الصحي بمدارس "خورشيد، وابيس، والبنات التجريبية، ومحرم بك، وعبد الله النديم".