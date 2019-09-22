العشري: استقبلنا هدفًا ساذجًا أمام المصري

قال طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، إن فريقه استقبل هدفًا ساذجًا من المصري البورسعيدي، مشددًا أن هدفه مع الفريق هذا الموسم عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.



وأضاف العشري في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" مساء الأحد:"استقبلنا هدفًا ساذجًا، أحاول خلال هذه الفترة أن أقوم بتجيمع النقاط حتى لا نتعرض للمعاناة مثل الموسم الماضي".



وتابع:"في الموسم الماضي كنا نقترب من الهبوط، وقبل بداية الدوري الحالي اجتمعت بمجلس الإدارة وأبلغتهم بضرورة تدعيم الفريق بصفقات جديدة وهذا ما تحقق".



وأكمل:"نحتاج وقت للانسجام بين اللاعبين الأجانب والمحليين".



وأنهى المدير الفني للحدود تصريحاته:"سنخوض المباراتين المقبلتين على ملعبنا أمام وادي دجلة وطنطا".



وكان نادي حرس الحدود افتتح موسمه الجديد (2019 - 2020) في مسابقة الدوري بالتعادل الإيجابي أمام المصري البورسعيدي (1-1).



ومن المقرر أن يواجه الحدود نظيره وادي دجلة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثانية من مسابقة الدوري.



جدير بالذكر أن حرس الحدود أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن بتروجيت الذي احتل المركز السادس عشر والمؤدي للهبوط.



