ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 حيث أقيمت 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-9-2019 شهد تواجد أندية بيراميدز والإنتاج وطنطا والمقاولون العرب فى المقدمة برصيد 3 نقاط بينما تواجد ناديا المصرى وحرس الحدود فى المركز السابع والثامن برصيد نقطة واحدة وفى انتظار باقى مباريات الجورة الأولى.



