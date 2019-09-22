قائمة الأهلي أمام سموحة في الدوري

يلتقى النادي الأهلى مع سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء الغد، على ستاد برج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.



ويعتمد فايلر على القائمة التي سافرت للإسكندرية مساء الخميس باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي الذي تأكد غيابه عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر على أن يحل محله أيمن أشرف العائد من الإيقاف.



وجاءت القائمة على النحو التالي:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.