كاظمة يتخطى اليرموك والتضامن يعبر الساحل بالدوري الكويتي

حقق كاظمة أول انتصار بالموسم الجديد على حساب اليرموك بهدفين من دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية لدوري فيفا اليوم الأحد.



ورفع كاظمة رصيده للنقطة 3 فيما بقى اليرموك بسجل خال من النقاط. وسجل للبرتقالي عبد الله الظفيري (6، 52).



وفي مباراة ثانية ألحق التضامن الخسارة بالساحل بنفس النتيجة ليرفع أبناء الفراونية رصيدهم إلى 3 نقاط بالتساوي مع الساحل الذي توقف عند النقطة 3.



سجل للعنيد محمد عبد الناصر وهرمان كواو (22، 51).



مبادرة هجومية



تفوق كاظمة في الثلث ساعة الأولى بفضل تميز خط وسطه وحالة التركيز التي دخل بها الفريق اللقاء، ونجح السفير في خطف زمام المبادرة الهجومية من خلال تسجيل هدف السبق بالدقيقة 6 عبر عبد الله الظفيري إثر عرضية ناصر فرج من الطرف الأيسر.



واستمرت أفضلية البرتقالي من خلال تحركات مشاري العازمي من العمق إلى جانب ناصر فرج وعمر حبيتر من الأطراف مع مساندة بدر ذكر الله وسلطان صلبوخ القادمان من الخلف.



بدأ اليرموك دخول أجواء المباراة مع الدقيقة 20 بعدما تحرك اللاعبون بشكل أفضل في وسط الملعب وانطلقوا لشن هجمات على مرمى كاظمة وبرز بشكل كبير التونسي وسام الإدريسي الذي كاد يعادل النتيجة بتسديدة صاروخية لولا تألق حسين كنكوني وإبعاده الكرة باقتدار.



مساعي للعودة



أشرك هاني الصقر مدرب اليرموك لاعبه ناصر حجي بدلا من مشاري العبيدان لتنشيط صفوفه ودانت السيطرة بشكل نسبي لأبناء مشرف في الدقائق الـ5 الأولى، إلا أنه سرعان ما عادت دفة الأمور لمصلحة كاظمة الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني بمهارة عالية لعبد الله الظفيري بالدقيقة 52، مستفيدا من عرضية حمد حربي المتألق في وسط الملعب.



وأجرى اليرموك تبديلا آخر بإشراك عذبي شهاب فيما شارك شبيب الخالدي مكان عبد الله الظفيري في كاظمة.



وجاء الأداء سجالا من خلال محاولات اليرموك لتقليص الفارق وسجل يوسف سيكور هدفا إلا أن المساعد حمود السهلي أشار بوجود حاله تسلل.



وتعددت هجمات كاظمة وأضاع مشاري العازمي وعمر حبيتر فرصة زيادة غلة الأهداف، قبل أن يخرج الحبيتر ويشارك فائز الظفيري بدلا عنه.



وهدأ إيقاع اللعب وانحصر في وسط الملعب في الربع ساعة الأخير قبل أن يدخل محمد العازمي مكان سلطان صلبوخ مع الدقيقة 88.





