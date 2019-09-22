حسام حسن يحشد أسلحة سموحة لتعطيل الأهلي

أعلن حسام حسن المدير الفني لسموحة، قائمة فريقه التي ستواجه الأهلي، غدًا الإثنين، في افتتاح الدوري المصري الممتاز.



ويسعى سموحة لإفساد فرحة الأهلي الذي توج يوم الجمعة الماضي بلقب السوبر المصري، بعد الفوز 3-2 على غريمه التقليدي الزمالك.



وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور.

خط الدفاع: رجب نبيل، محمود عزت، كريم يحيى، أحمد أبو الفتوح، محمد الترهوني، محمد حليمة، فارس مجاهد.

خط الوسط: محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدي إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال.

خط الهجوم: حسام حسن، أحمد حسن مكي، رونالد وانجا، محمد جمال.