أرنولد: اتفقت مع صلاح على حيلة الهدف

كشف لاعب ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد، عما دار بينه وبين زميله محمد صلاح، قبل تسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى تشيلسي.



وحقق ليفربول الفوز (2-1)، على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، مساء الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم تمض سوى 14 دقيقة، حتى سجل ألكسندر-أرنولد هدف ليفربول الأول، بعدما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف منطقة جزاء تشيلسي، هيأها النجم المصري محمد صلاح بطريقة ذكية إلى اللاعب الشاب الذي دكها بقوة في الشباك.



وقال أرنولد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "هندو (هندرسون) أراد تنفيذ الركلة في البداية، تقريبًا ظن أنها قريبة جدا بالنسبة إليه".



وأضاف: "تناقشت مع مو (صلاح) وقلت له أنني أريدك أن تمررها لي لتجعل الزاوية واضحة أمامي، وربما يرتبك الحارس قليلا، وتمكنت من تسديدها بنجاح".



وتابع: "كانت الكرة قريبة للغاية، ربما إذا سددتها مباشرة ستصطدم بالحائط البشري، لذا توجب علي الذهاب إلى جهة الحارس، كانت لمسة جيدة وحاولت تسديدها بأقوى ما يمكن مع بعض التركيز".