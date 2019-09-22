الجيش الليبي يتعهد بملاحقة الدول الداعمة للجماعات الإرهابية بطرابلس

أكد الجيش الوطني الليبي، أن القضاء على الإرهاب في ليبيا بات قريبا جدا، مشددا على أن المعركة على الإرهاب هي معركة دولية.



وأوضح أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، من بنغازي أن الجيش الوطني سيلاحق الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا، مؤكدا وجود مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس.



وشدد المسماري على أن سلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية.



وأضاف أحمد المسماري "الجيش الوطني الليبي حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات".



وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني أن القوات ترصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية.



وحقق الجيش الوطني تقدما كبير نحو العاصمة طرابلس وسط استمرار دعم دولا أجنبية للجماعات المسلحة في ليبيا لزعزعة الاستقرار لتحقيق مصالحها.