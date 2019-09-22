مواطن يمني يلقن مراسل "الجزيرة" درسًا في الوطنية (فيديو)

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لمواطن يمني يلقن مراسل "الجزيرة" درسا في الوطنية، ويفضح "الجزيرة" ويتهمها بتخريب اليمن خلال اعتراضه طريق مراسل القناة القطرية أمام الأمم المتحدة.

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، قائلا: "دة حال ناس كتير تعرضت للضرر بسبب الجزيرة".

وجدد "الباز"، دعوته بمقاطعة الجزيرة، لأنها لن يأتِ الخير منها، لافتا إلى أنها وسيلة مخابراتية أمنية لتخريب الدول.