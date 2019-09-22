المصري البورسعيدي يتعادل مع حرس الحدود في الدوري

تعادل فريق المصري البورسعيدي مع ضيفه حرس الحدود بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، باستاد الجيش بالسويس في إطار الأسبوع الأول من الدوري الممتاز.



تقدم الحرس في الدقيقة 73 عن طريق أحمد شرويدة، وتعادل اللاعب أوستين أموتو للمصري في الدقيقة 78، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة في بداية الدوري، ولعب المصري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة لطرد لاعبه إيميكا ايزي ليسجل أول حالة طرد في الدوري الممتاز.



ومن المنتظر أن يواجه المصري فريق الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من الدوري، بينما يلعب الحرس مع وادي دجلة.