موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يشهد ملعب بترو سبورت في الثامنة مساء الغد الاثنين، انطلاقة الزمالك في الدوري أمام الاتحاد السكندري، ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو في الخروج من خسارة السوبر أمام الأهلي ومصالحة جماهير القلعة البيضاء بالفوز علي زعيم الثغر،وحصد الثلاث نقاط الاولي في الدوري في ظل سعي الزمالك في التتويج بلقب الدوري للمرة الـ13.



وحرص ميتشو خلال اليومين الماضين علي تصحيح أخطاء لاعبي الزمالك التي ظهرت أمام الاهلي في لقاء السوبر، واختار 21 لاعبًا في قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد وهم: محمد عواد ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمود حمدي “الونش”، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي، حمدي النقاز، عبد الله جمعة، حازم إمام في خط الدفاع، وفرجانى ساسي، أحمد سيد “زيزو”، أشرف بن شرقي، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، يوسف إبراهيم “أوباما”، إسلام جابر، كريم بامبو، إمام عاشور، محمد أونجم في خط الوسط، خالد بو طيب، مصطفى محمد، عمر السعيد في خط الهجوم.



فيما يرغب الاتحاد السكندري في انطلاقة قوية أمام الزمالك تدفعه للأمام خلال مشواره في الدوري، خوفًا من تكرار سيناريو المواسم السابقة من اللعب علي البقاء في الدوري الممتاز.



واختار طلعت يوسف المدير الفني لزعيم الثغر 20 لاعبًا لمواجهة الزمالك غدًا، حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلى، والدفاع: محمود رزق، محمد أنور، إسلام جمال، مروان النجار، السيد سالم، محمود شعبان، صبري رحيل، أسامة العزب، وفي خط الوسط: نور السيد، كريم الديب، نبيل مانجا، هشام محمد، أحمد حجي، خالد الغندور، أيمن غباشى، وفي الهجوم: جدو، خالد قمر، إيمانويل أوكوى.