الأهلي يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة سموحة.. غدًا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سموحة في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء غد الاثنين، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز.



ويواجه الأهلي حامل لقب الدوري، سموحة بحثًا عن ضربة بداية مثالية في رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.



الأهلي يدخل مواجهة سموحة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح قبل أيام في حصد لقب السوبر على حساب منافسه التقليدي الزمالك للمرة الـ11 في تاريخه تحت قياده مدربه السوسري رينيه فايلر في أول ظهور محلي له، والذي قرر استمرار الفريق في معسكر ببرج العرب بعد مباراة السوبر التي أقيمت الجمعة الماضي وعدم العودة للقاهرة لتجنب الإرهاق قبل مواجهة سموحة المقرر لها مساء الاثنين.



ومن المنتظر، أن يعتمد فايلر على القائمة التي سافرت للإسكندرية مساء الخميس باستثناء قلب دفاع الفريق محمود متولي الذي تأكد غيابه عن المباراة بداعي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر على أن يحل محله أيمن أشرف العائد من الإيقاف.



وجاءت القائمة على النحو التالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.



فيما يرغب سموحة بقياده مديره الفني حسام حسن في انطلاقة قوية في بداية مشوار الفريق بالدوري، خاصة أمام الأهلي، حيث فوز سموحة أو تعادلها يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال باقي مشوار الدوري.



واختار العميد 22 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة الأهلي، حراسة المرمى: الهاني سليمان، عمر صلاح، حسن تيمور،وفي خط الدفاع: رجب نبيل، كريم يحيى، محمود عزت، أحمد أبوالفتوح، محمد الترهونى، محمد كوفى، محمد حليمة، وخط الوسط: فارس مجاهد، شريف رضا، يوسف ديوب، أحمد حمص، إيدى إيمومو، إسلام الفار، إسلام جمال، فوزى الحناوى، وفي خط الهجوم: محمد جمال، حسام حسن، أحمد حسن مكي، رونالد وانجا.



