5 إطلالات لـ"درة" فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

تشارك النجمة التونسية درة، في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثانية، والتي أقيم حفل افتتاحها يوم الخميس الماضي، وحضرها عدد كبير من النجوم، حيث تشارك كونها ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان، والتي يترأسها المخرج مروان حامد.



وظهرت درة في المهرجان، بعدد كبير من الإطلالات التي وصلت الي خمسة إطلالات دفعة واحدة، والتي أظهرت تفاعلًا كبيرًا مع المعجبين ورواد التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا كثير من صورها على "السجادة الحمراء" للمهرجان.



وتنشر "الدستور"، 5 صور من تلك الإطلالات التي ظهرت بها درة التونسية خلال الأيام الأولى من فعاليات المهرجان.



يذكر أن درة سوف تعود عقب انتهاء المهرجان لاستكمال تصوير دورها في مسلسل "بلا دليل"، الذي يشاركها في بطولته الفنان خالد سليم، وهو من تأليف إنجي علاء، ومن إخراج منال الصيفي.