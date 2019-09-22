"يا ترى" لفضل شاكر تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

طرح الفنان فضل شاكر أغنية "يا ترى"، على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب".



الأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد يوسف، وتوزيع زاهر ديب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة تخطت الـ 400 ألف في غضون ساعات قليلة من طرحها.



يذكر أن فضل شاكر يطرح ألبومه الجديد أواخر عام 2019 الجاري، على أن يصور أحد أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب قريبًا في لندن، وقد استقر على وجود حملة دعائية ستكون عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



وطرح فضل شاكر من ألبومه الجديد الذي لم يستقر بعد على عنوانه على ثلاثة أغنيات، وهما: "يا ترى" و"حبيتك" و"مع السلامة"، والأغاني جميعها من تأليف الشاعر الغنائي محمد الرفاعي.