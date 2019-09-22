مورينيو: إقالتي من تدريب مانشستر يونايتد كانت مستحقة

اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي المخضرم أنه استحق الإقالة من منصبه كمدير فني لفريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منتصف الموسم الماضي.



وكان جوزيه تعرض للإقالة في ديسمبر الماضي وتولى المسؤولية بدلًا منه النرويجي أولي جنار سولشاير، في البداية بشكل مؤقت إلى أن حصل على عقد دائم بعد حفنة من النتائج الإيجابية.



ومنذ ذلك الحين، لم يدرب صاحب الـ 56 عامًا أي فريق آخر، وبينما هو متشوق لخوض تجربته التدريبية الجديدة، يخوض تجربة أخرى كمحلل فني لشبكة سكاي سبورتس العالمية.



وأثناء تواجده اليوم لتحليل مباراة اليونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، سُئل عن مشاكل الشياطين الحمر، فقال “أنا لست الشخص المناسب للإجابة عن ذلك. لقد تأخروا كثيرًا”.



وأضاف “من الصعب بالنسبة لي أن أجيب. لقد كنت هناك لمدة موسمين وكنت قادرًا على الشعور بالكثير من الأشياء الإيجابية وكان يمكنني الشعور بالاتجاه الذي يمكن المضي فيه، وبعد ذلك كان من الواضح أن الموسم الثالث لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية”.